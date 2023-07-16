Ученые: секс раз в месяц снижает риск смерти у некоторых пациентов. Уже не секрет для многих, что секс действительно укрепляет здоровье. Люди, которые регулярно занимаются любовью, реже болеют даже ОРВИ. Согласно множественным исследованиям, у людей, которые имеют стабильную интимную жизнь, могут решаться многие проблемы как с физическим, так и с психологическим здоровьем. Но есть и та категория пациентов, которым регулярный секс буквально продлевает жизнь.

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Ученые из Мэйчжоуской больницы традиционной китайской медицины выяснили, что секс как минимум раз в месяц может снизить риск преждевременной смерти у молодых людей с гипертензией.

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Специалисты изучили данные 4565 американцев от 20 до 59 лет. За ними наблюдали более 6 лет. За это время умерли более 2% пациентов. В итоге выяснилось, что секс реже одного раза в месяц был связан с большим риском смерти после учёта других факторов риска.

Есть и другие исследования, которые показали, что мужчины с высоким сексуальным влечением, как правило, живут дольше. А регулярные оргазмы у них помогали снижать риски рака предстательной железы, диабета 2-го типа и сердечных заболеваний.

«Сексуальная активность может оказывать прямое защитное действие на здоровье сердца, подобно физическим упражнениям», — отметили исследователи.

К тому же секс с постоянным партнёром может уменьшать стресс — а это тоже положительно сказывается на здоровье сердца.

Секс после 50 лет

Не ставьте крест на своих постельных утехах с возрастом, ведь заниматься сексом можно и после 50. Уролог из Мэрилендского университета в США Рена Малик рассказала, что скудная (если не отсутствующая) сексуальная жизнь после 50 лет может даже ускорить развитие слабоумия. Поэтому важно сохранять активность даже в преклонном возрасте.

Также врач-уролог Андрей Дмитриев объяснил, что в среднем мужчины в возрасте 55–70 лет занимаются сексом 1 раз в 10 дней. И это естественно, что с возрастом половое влечение становится меньше, но всё индивидуально.

Эндокринолог и андролог Европейского Медицинского Центра (EMC) Георгий Мсхалая рассказал, что нет возраста, в котором нужно отказаться от половой близости. По его словам, люди в 50, 60 и даже 70 лет не отличаются от 20- и 30-летних.