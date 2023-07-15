Самарские врачи назвали пять правил контроля артериального давления
После 30 лет следить за артериальным давлением - забота каждого человека. Самарские врачи назвали главных правил для профилактики артериальной гипертонии.
Медики уверяют, если хотя бы раз пациент зафиксировал у себя повышенное давление, проверки должны стать систематическими. Нормой считается давление: 120/80.
При любых отклонениях — нужно обратиться к врачу. Чтобы скачки вновь не повторились, нужно соблюдать 5 простых правил:
- Контролируйте индекс массы тела;
- Откажитесь от курения и распития спиртных напитков;
- Занимайтесь спортом не меньше 30 минут каждый день;
- Строго следите за питанием. Ешьте больше фруктов и овощей. А вот количество соли лучше уменьшить;
- Регулярно следите за уровнем артериального давления.