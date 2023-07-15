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Самарские врачи назвали пять правил контроля артериального давления

После 30 лет следить за артериальным давлением - забота каждого человека. Самарские врачи назвали главных правил для профилактики артериальной гипертонии.

Самарские врачи назвали пять правил контроля артериального давления
© СОВА

Медики уверяют, если хотя бы раз пациент зафиксировал у себя повышенное давление, проверки должны стать систематическими. Нормой считается давление: 120/80.

При любых отклонениях — нужно обратиться к врачу. Чтобы скачки вновь не повторились, нужно соблюдать 5 простых правил:

  • Контролируйте индекс массы тела;
  • Откажитесь от курения и распития спиртных напитков;
  • Занимайтесь спортом не меньше 30 минут каждый день;
  • Строго следите за питанием. Ешьте больше фруктов и овощей. А вот количество соли лучше уменьшить;
  • Регулярно следите за уровнем артериального давления.