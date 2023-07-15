Врач назвал главные ошибки при оказании первой помощи

Заведующий ожоговым отделением № 2 НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Дмитрий Козулин рассказал, какие самые главные ошибки допускают люди при оказании первой помощи.

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— Запомните: холодная проточная вода не менее 20 минут при термическом ожоге и не менее 40 минут — если ожог химический. Во-первых, это снимает болевой синдром, который может привести к шоку, во-вторых, предупреждается отек, который приводит к нарушениям кровообращения, — объяснил он.

По словам медика, люди при ожогах часто опускают руки, чего делать нельзя. Нужно поднять обожженные руки наподобие пионерского «салюта» и хорошо поработать пальцами, как будто играешь на пианино.

Холодная вода не дает распространиться ожогу, ведь температура попавшего на кожу кипятка сохранится еще 17 минут. Поэтому место ожога нужно охладить.

А вот использовать масло, мазь или прочие средства от ожогов не следует, так создастся жировая пленка, которая нарушит теплообмен и только увеличит температуру на месте ожога, передает слова Козулина «Петербургский дневник».

По мнению врача Руслана Тарасенко, в отпуск обязательно надо брать те лекарства, которые человек принимает постоянно. Также в поездку надо взять жаропонижающие и антигистаминные препараты.