Ученые придумали, как обратить вспять старение без изменения генома

Специалисты Гарвардской медицинской школы смогли создать шесть химических коктейлей, способных менее чем за неделю омолодить клетки человека без необходимости в генетической терапии и без вреда для их идентичности. Результаты исследования были опубликованы в журнале Aging.

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Старение организма сопровождается остановкой клеточного цикла и потерей их функций. Как результат, раны медленнее заживают, кожа и мышцы теряют эластичность и появляются различные возрастные заболевания.

По словам ученых, этот процесс можно обратить вспять путем экспрессии специфических генов. Однако такой способ сопряжен с рисками для организма, например с появлением рака. Поэтому исследователи ищут другие способы остановки старения.

В этой работе авторы провели масштабный скрининг наборов молекул, способных добиться омоложения клеток человека. В результате они определили шесть химических коктейлей молекул, восстанавливающих молодость клеток менее чем за неделю без необходимости вводить генетический материал и без побочных эффектов.