Врач: одним из клинических проявлений анемии является шум в ушах

«Тяжёлая анемия может привести к нарушению метаболических процессов в миокарде вплоть до развития инфаркта миокарда, нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции. При ЖДА происходят изменения в противоинфекционном иммунитете. С одной стороны, дефицит железа препятствует развитию патогенных микроорганизмов, нуждающихся в железе для собственного роста, а с другой стороны, снижается резистентность к инфекциям», — добавила Козлова.