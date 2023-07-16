Врач: одним из клинических проявлений анемии является шум в ушах

Врач Козлова: одним из клинических проявлений анемии является шум в ушах
Кардиоонколог, заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко» Ольга Козлова объяснила в беседе с RT, как проявляется анемия и чем опасно это состояние.
«Анемия — это патологическое нарушение строения клеток крови, при котором наблюдается снижение концентрации гемоглобина. Анемия, также известная как малокровие, считается вторичным заболеванием и является симптомом других болезней, в том числе и онкологических», — пояснила специалист.
По её словам, наиболее часто встречающиеся формы анемии: железодефицитная анемия, постгеморрагическая анемия, гемолитическая анемия, В12-дефицитная анемия, гипопластическая анемия.
«Железодефицитная анемия (ЖДА) является наиболее распространённой, на её долю приходится до 80% всех анемий. Это заболевание с множеством причин, которые связаны с дефицитом железа в организме из-за нарушения поступления (вегетарианская или веганская диета), усвоения (заболевания желудка и кишечника, недостаточность поджелудочной железы) или повышенных потерь микроэлемента (кровотечение, при родах, обильной менструации)», — объяснила Козлова.
Врач добавила, что анемии сопутствуют патология почек, эндокринная недостаточность, белковое истощение, некоторые виды хронических инфекций, а также онкологические опухоли.
Как подчеркнула собеседница RT, основными клиническими проявлениями анемий являются: бледность, усиленное сердцебиение, шум в ушах, головная боль, слабость, извращения вкуса, сухость кожи, выпадение волос, стоматит, жжение языка, одышка при ходьбе, снижение работоспособности, быстрая утомляемость, головокружение, приступы потери сознания.
«Тяжёлая анемия может привести к нарушению метаболических процессов в миокарде вплоть до развития инфаркта миокарда, нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции. При ЖДА происходят изменения в противоинфекционном иммунитете. С одной стороны, дефицит железа препятствует развитию патогенных микроорганизмов, нуждающихся в железе для собственного роста, а с другой стороны, снижается резистентность к инфекциям», — добавила Козлова.
Всем пациентам с подозрением на ЖДА необходимо исследовать сывороточные показатели обмена железа — уровень ферритина в крови, уровень трансферрина сыворотки крови, железосвязывающую способность сыворотки, заявила эксперт.
«Далее при регистрации анемии необходимо провести дополнительное обследование для установления причины», — заключила врач.
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