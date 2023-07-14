Онколог объяснил, почему доброкачественные опухоли не менее опасны

Доброкачественные опухоли растут медленнее и не метастазируют, однако это не значит, что они безопасны. Хирург-онколог Иван Карасев объяснил, чем они угрожают людям.

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«Любая опухоль возникает в результате сбоя в контроле клеток, контроле их дифференцировки. Поэтому любая опухоль это не шутки и ваши любимые полипы тоже», – отметил врач.

По словам Ивана Карасева, доброкачественные опухоли растут значительно медленнее, чем злокачественные, они могут не увеличиваться десятилетиями, также они никогда не метастазруют. При этом, большинство злокачественных опухолей образуются именно из доброкачественных, которые долгое время существовали в организме.

«На примере толстой кишки, можем сказать, что 95% раковых опухолей развиваются на фоне аденоматозных или зубчатых полипов. Они могут расти десятилетиями. Согласно американской статистике, в среднем, восемь лет проходит от момента начала роста этого полипа, до момента возникновения злокачественного образования», – объяснил эксперт.