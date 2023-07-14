Задыхающийся при ходьбе британец похудел на 139 килограммов и изменил свою жизнь

The Sun: в Великобритании мужчина отказался от еды навынос и похудел на 139 килограммов

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36-летний британец избавился от вредных привычек, похудел на 139 килограммов и изменил свою жизнь. Об этом сообщает The Sun.

Джонатан Ходжсон из города Барнсли, Великобритания, с самого детства был крупным. С возрастом из-за лишнего веса он стал испытывать проблемы со здоровьем. Мужчина задыхался при ходьбе и быстро уставал. Ходжсон не следил за рационом и постоянно питался едой навынос и фастфудом. Однако все изменилось в 2020 году, когда он посмотрел мотивирующий ролик фитнес-тренера Пита Шоу. Он убедил его, что нужно похудеть.

Мужчина записался на онлайн-тренировки и начал заниматься спортом в домашних условиях. Кроме того, Ходжсон отказался от вредной еды и добавил в свой рацион больше овощей. Затем он начал ходить в спортзал и теперь тренируется пять дней в неделю.

За несколько лет Ходжсону удалось избавиться от 139 килограммов лишнего веса. В 2024 году британец планирует сделать операцию по удалению лишней кожи, которая обвисла после похудения.