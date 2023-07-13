Иммунолог рассказал, кто входит в группу риска по менингококку

Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал, какие категории людей входят в группу риска по менингококку. Подробностями эксперт поделился в беседе с Национальной службой новостей.

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Так, по словам Продеуса, основная группа риска – дети до двух лет, подростки, которые идут в колледжи, университет, армию, а также пожилые люди.

"Эта инфекция часто может встречаться в обществе, дальше — вопрос иммунитета", – отметил медик.

В группу риска по заражению менингококковой инфекцией входят и вакцинированные люди. Продеус объяснил, что длительность эффекта от вакцинации не превышает 10 лет.