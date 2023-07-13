Невролог объяснил, когда при головной боли необходимо обратиться к врачу

Невролог Куваев объяснил, когда при головной боли необходимо срочно обратиться к врачу
Врач-невролог "Клиники Фомина» Валерий Куваев рассказал о видах головной боли, о причинах ее возникновения и диагностике. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Вечерней Москвой".
По словам медика, причины возникновения головной боли делят на две большие группы: первичные и вторичные. К первичным можно отнести головную боль от напряжения, мигрень.
"Мигрень, например, может проявляться болью в лице, за глазом, а боль жевательных мышц — отдавать в темечко. Но есть и более редкие виды. Например, головная боль при оргазме или кратковременная головная боль от мороженого", — уточнил Куваев.
В случае с вторичными, существует широкий круг заболеваний, где головная боль может являться одним из симптомов:
"Боль сопровождает и такие болезни, как опухоли мозга, инсульт или менингит. Такие состояния уже требуют своевременного лечения, потому что без вмешательств в течение основной болезни может стать хуже".
К неврологу, объяснил врач, стоит обратиться, если головные боли редкие, но очень сильные, если боли привычные, но они учащаются, если характер головной боли и ее ощущение резко изменились.