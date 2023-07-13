Назван первый признак зависимости от алкоголя

Нарколог Абрамов: отсутствие рвотного рефлекса — симптом зависимости от спиртного. В норме после употребления 100–150 мл водки или другого сорокаградусного напитка человека должно подташнивать. Так срабатывает защитный механизм. Если же организм не подаёт никаких сигналов даже при больших дозах, то это говорит о первой стадии алкоголизма, пояснил главный внештатный психиатр-нарколог Томской области Дмитрий Абрамов.

© Секрет Фирмы

Первый признак зависимости от алкоголя

Видео дня

Нарколог в беседе с «МК в Томске» призвал обращать внимание на то, как организм реагирует на большие дозы алкоголя. Если даже после трёх рюмок водки вы не ощутили рвотных позывов — значит, началась приспособительная фаза к злоупотреблению горячительным.

Если человек может выпить водки, не зависая потом над тазиком, это ещё не означает, что он стал алкоголиком. Сама способность переносить спиртное без рвоты — нормальна. Другое дело — полное отсутствие реакции на большие дозы из-за алкогольной «натренированности» организма.

К другим симптомам алкозависимости врач отнёс:

выраженное влечение к употреблению алкоголя — даже если вы случайно увидели бутылку спиртного в магазине, появляется желание выпить;

мучительное абстинентное состояние (ломка) — у человека без алкоголя болит голова, появляется слабость, недомогание;

неспособность чётко описать картину событий на следующий день после попойки.

Ещё один тревожный сигнал — появление алкогольных «тайников» у человека. Каждый зависимый осознаёт, что алкоголизм обществом не одобряется. Возникает дилемма: пить хочется, но на глазах у всех этим заниматься часто нельзя. Вот и появляются специальные загашники с вожделенным зельем.

Как становятся алкоголиками

На путь алкоголизма людей толкают материальные трудности и проблемы в личной жизни, говорит психиатр-нарколог Людмила Трефилова. Триггером может стать что угодно: развод, смерть близких, потеря работы и т. д.

Но есть и не самая очевидная причина — наследственность. Если человек вырос в пьющей семье, то вероятность стать алкоголиком у него повышается.

Как вылечить алкоголизм

По мнению психолога Михаила Минакова, алкоголизм — это по большей части психологическая проблема. В её основе лежит тенденция к саморазрушению. Поэтому если просто запретить человеку пить, то он поменяет инструмент для саморазрушения. Например, перейдёт на наркотики.

Вот какие пути решения проблемы есть:

для начала нужно выйти из запоя — тут помогут врач-нарколог, рехабы, психологические центры;

заняться саморазвитием, найти себе интересное хобби;

развивать эмоциональный интеллект, чтобы после ссоры или неудач на работе не хотелось лезть в стакан.