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Ученый Созыкин назвал главную опасность купания в море после шторма

В ряде исследований говорится о повышении количества кишечной палочки и других болезнетворных бактерий в море после шторма. Об этом рассказал доцент факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин в беседе с LIFE.ru.

Ученый назвал главную опасность купания в море после шторма
© Unsplash.com

По словам эксперта, от купания в море после шторма стоит воздержаться около четырех дней, пока показатели воды не нормализуются.

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Созыкин объяснил, что после шторма вода часто становится коричневого цвета из-за частичек глины, грунта, пыли, перегноя и грязи. И поскольку рядом с морем часто находятся различные гостиницы, то продукты жизнедеятельности из сливных ям душевых и туалетов также оказываются в воде.

Опасность, по словам специалиста, могут представлять и трупы животных и навоз, которые выносятся в море, почва из размытых скотомогильников, свалок и складов с химикатами.

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