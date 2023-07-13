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Кардиолог ГКБ №64 рассказал, что делать при первых признаках мерцательной аритмии

Заведующий отделением кардиореанимации ГКБ им. В. В. Виноградова в Академическом районе Имад Мерай рассказал, что делать при первых признаках мерцательной аритмии. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Что делать при первых признаках мерцательной аритмии
© Твоя Газета

Отмечается, что хаотичное сокращение сердца создает условия для образования тромбов внутри его полостей, которые в дальнейшем могут мигрировать в сосудистую систему и перекрыть просвет сосуда.

Поэтому при появлении приступов учащенного сердцебиения нужно незамедлительно обратиться к врачам. После диагностики пациенту назначат препараты, восстанавливающие ритм сердца и предупреждающие развитие повторных приступов.

«При мерцательной аритмии важно добиться не только восстановления нормального сердечного ритма, но и заниматься профилактикой инсульта, принимать антикоагулянты», — отмечает Имад Мерай.