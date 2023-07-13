Заведующий отделением кардиореанимации ГКБ им. В. В. Виноградова в Академическом районе Имад Мерай рассказал, что делать при первых признаках мерцательной аритмии. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

© Твоя Газета

Отмечается, что хаотичное сокращение сердца создает условия для образования тромбов внутри его полостей, которые в дальнейшем могут мигрировать в сосудистую систему и перекрыть просвет сосуда.

Поэтому при появлении приступов учащенного сердцебиения нужно незамедлительно обратиться к врачам. После диагностики пациенту назначат препараты, восстанавливающие ритм сердца и предупреждающие развитие повторных приступов.