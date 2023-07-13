Онколог назвал витамин, дефицит которого повышает риск развития рака

Онколог Воробьев назвал витамин, дефицит которого повышает риск развития рака
Низкий уровень фолиевой кислоты, известной как витамин B9, грозит увеличением риска развития рака кишечника. Об этом "МедикФоруму" рассказал онколог Андрей Воробьев.
По словам специалиста, это относится и к некоторым другим типам заболевания: рака полости рта и глотки, пищевода, верхних отделов пищеварительного тракта, толстой кишки и почек.
Вне зависимости от существования определенной связи между витамином B9 и развитием злокачественных опухолей, ее дефицит может вызвать ряд проблем. Например, его недостаток может привести к анемии, обратил внимание онколог.
О дефиците данной кислоты, как правило свидетельствуют бледность, одышка, раздражительность и головокружение. Иногда пациенты жалуются и на более серьезные симптомы, такие как потеря памяти, депрессия, диарея, отметил врач.