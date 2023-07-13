Онколог назвал витамин, дефицит которого повышает риск развития рака

Низкий уровень фолиевой кислоты, известной как витамин B9, грозит увеличением риска развития рака кишечника. Об этом "МедикФоруму" рассказал онколог Андрей Воробьев.

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По словам специалиста, это относится и к некоторым другим типам заболевания: рака полости рта и глотки, пищевода, верхних отделов пищеварительного тракта, толстой кишки и почек.

Вне зависимости от существования определенной связи между витамином B9 и развитием злокачественных опухолей, ее дефицит может вызвать ряд проблем. Например, его недостаток может привести к анемии, обратил внимание онколог.