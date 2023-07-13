$90.18-0.45100.68+0.79

В российском море обнаружен опасный для мозга планктон

Исследователи уточняют, что это диатомовые водоросли, выделяющие нейротоксин домоевую кислоту. Она способна проникнуть в организм человека, который употреблял в пищу моллюсков и ракообразных, питающихся водорослями.

В российском море обнаружен опасный для мозга планктон
© Мир новостей

Как подчеркнули эксперты, Pseudo-nitzschia обладает устойчивостью к термической обработке, а её очень стабильное соединение повреждает головной мозг. Также этот планктон может негативно повлиять на работу почек. И, что самое неприятное: пока противоядия от домоевой кислоты не существует.

По данным ученых, в настоящее время опасных концентраций псеводницший в Дальневосточном регионе не выявлено. Но следует учесть, что имеется тенденция к росту плотности опасного планктона из-за повышения температуры океана.