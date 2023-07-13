В российском море обнаружен опасный для мозга планктон

Исследователи уточняют, что это диатомовые водоросли, выделяющие нейротоксин домоевую кислоту. Она способна проникнуть в организм человека, который употреблял в пищу моллюсков и ракообразных, питающихся водорослями.

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Как подчеркнули эксперты, Pseudo-nitzschia обладает устойчивостью к термической обработке, а её очень стабильное соединение повреждает головной мозг. Также этот планктон может негативно повлиять на работу почек. И, что самое неприятное: пока противоядия от домоевой кислоты не существует.