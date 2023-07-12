Как пожилым снизить риск послеоперационных осложнений

Ученые из Университета Отаго доказали, что выполнение короткой программы высокоинтенсивных интервальных тренировок перед операцией может существенно помочь в восстановлении после хирургического вмешательства. Исследование опубликовано в журнале Surgery.

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Авторы работы проанализировали данные 12 исследований, в которых приняли участие 832 пациента. Они прошли предоперационный курс высокоинтенсивных интервальных тренировок (ВИИТ), во время которых чередуются интервалы аэробных (повышающих пульс) упражнений и активного восстановления (несложных движений).

При тренировках пульс участников составлял примерно 80% от максимальной частоты сердечных сокращений для их возраста. Она рассчитывается по формуле «220 минус возраст». Средний возраст участников составлял 66 лет, а курс тренировок — около четырех недель.

«Общие результаты нашего исследования показали, что HIIT снижает риск осложнений на 56%, что является существенным; и в среднем они оставались в больнице на три дня меньше», — рассказали ученые.

Наиболее значительным результатом стало изменение кардиореспираторной выносливости (CRF) — показателя того, насколько хорошо организм поглощает кислород и доставляет его к мышцам и органам во время физической нагрузки.

В исследование были включены все виды крупных операций — длящиеся более двух часов или с кровопотерей более 500 мл, — а также операции на печени, легких, толстой кишке, урологические и смешанные крупные операции на брюшной полости.