Стоматолог посоветовал не чистить зубы до завтрака

По словам Трофимова, оптимальное время для чистки зубов утром зависит от того, что человек делал ночью. Если он вместо сна ел, гигиену полости рта лучше осуществить до завтрака. Во всех остальных случаях врач посоветовал чистить зубы сразу после утреннего приема пищи, а не до него. Это необходимо, чтобы удалить остатки пищи и налет, которые остаются на эмали после еды.