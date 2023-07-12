У мужчины позеленел язык из-за курения и антибиотиков

У 64-летнего жителя американского штата Огайо язык позеленел и покрылся «волосами» из-за курения и приема антибиотиков. Редкий случай был описан врачами Эриком Карром и Брайаном Эллиотом в материале для The New England Journal of Medicine.

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В статье сообщается, что пожилой мужчина впервые заметил изменения языка через неделю после начала приема антибиотиков. Спустя примерно две недели он обратился в больницу, где ему диагностировали гипертрофию сосочков языка, также известную как «волосатый язык».

Врачи объяснили, что это состояние возникает из-за накопления во вкусовых рецепторах кератина — белка, из которого состоят волосы. В результате сосочки становятся длиннее, чем обычно, и язык выглядит волосатым. Кроме того, в них скапливаются омертвевшие клетки кожи, бактерии, дрожжи и другие вещества, которые окрашивают язык в желтый, зеленый, коричневый или черный цвет.

Отмечается, что это заболевание чаще всего развивается у пожилых мужчин. Факторами риска являются курение, прием некоторых антибиотиков, плохая гигиена полости рта и обезвоживание. Для профилактики «волосатого языка» и размножения бактерий специалисты посоветовали чистить язык и бросить курить.