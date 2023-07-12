Врач рассказал, для кого коклюш несет большую опасность

В возрасте 40—60 лет человек теряет выработанные после прививки антитела к коклюшу и поэтому переносит заболевание тяжелее, чем привитый ребенок. Так врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением № 2 Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Георгий Сапронов прокомментировал «Мир 24» ситуацию с распространением этой бактериальной инфекции в России.

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Ранее СМИ со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан информировали о 67 переболевших коклюшем за шесть месяцев 2023 года. При этом отмечается, что 65 случаев выявлено у детей, а более 80% среди всех заболевших не были вакцинированы.

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По словам Сапронова, отказ от вакцинации действительно является частой причиной заболевания коклюшем и локальных вспышек инфекции. В основном возбудитель коклюша передается детям старше четырех лет, а от них переходит на взрослых. Вероятность инфекциозности сравнима с корью и, как отметил врач, составляет почти 100%.

«В детском возрасте, безусловно, коклюш переносится легче. Но у вакцинированных детей практически никогда не бывает тяжелых форм этого заболевания. Взрослые люди годам к 40—60 теряют свои прививочные антитела и становятся восприимчивы к коклюшу», — сказал он.

Сапронов уточнил, что прививка является основным способом защититься от коклюша, но не создает у человека пожизненный иммунитет к заболеванию и требует обновления. Ко всему прочему, есть вероятность пересмотра графика вакцинаций для взрослых, для того чтобы рекомендовать им определение антител к коклюшу и кори, считает собеседник телеканала.

«К сожалению, применение антибиотиков относительно эффективно в самую раннюю стадию заболевания, а где-то через неделю после начала кашля антибиотик уже становится неэффективен, но заболевание продолжается. Оно будет продолжаться достаточно долго, это «стодневный кашель», — подытожил инфекционист.