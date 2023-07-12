Онколог перечислил признаки рака кишечника

На рак кишечника могут указывать кровь в стуле, вздутие живота и усталость. Об этих и других симптомах "МедикФоруму" рассказал онколог Андрей Воробьев.

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По словам специалиста, онкологическое заболевание кишечника сложнее выявить вовремя, хотя на ранних стадиях оно хорошо поддается лечению. Важно обращать внимание на состояние кишечника, а также на наличие крови в стуле и кровотечения из тазового дна.

Стоит следить за изменениями в стуле, например на диарею, запоры или более мягкий стул. Если движения кишечника более частые, стоит также обратиться за консультацией к специалисту.

Кроме того, нельзя оставлять без внимания необъяснимую потерю веса, боль в животе, вздутие, ощущение усталости. Однако все перечисленные симптомы не всегда указывают именно на рак кишечника. Например, кровь в кале, особенно красная, свежая, часто обусловлена геморроем.