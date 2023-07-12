Найден способ побороть первопричину чувствительности зубов

Ученые из Вашингтонского университета разработали молекулу для продолжительного уменьшения чувствительности зубов и успешно протестировали ее в качестве компонента для леденцов. Исследование опубликовано в журнале ACS Biomaterials Science & Engineering.

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Гиперчувствительность зубов возникает при непрерывном разрушении эмали — деминерализации, причем изношенную эмаль тело восстановить не может. При повреждении глубоких слоев зуба могут обнажиться нервы и сосуды, что приводит к боли. Чтобы решить эту потерю, исследователи создали пептид sADP5, представляющий собой короткую цепочку аминокислот. Пептид был получен из более крупного белка амелогенина, играющего ключевую роль в биологическом развитии зубов человека.

sADP5 захватывает ионы кальция и фосфата — основные компоненты зубных минералов, а затем использует их для создания новых слоев эмали. Пептид оказался способен стимулировать образование не только эмали, но и более глубоких слоев — цемента и дентина. Эксперименты проводили на извлеченных человеческих зубах.

Пептид может быть интегрирован практически в любой продукт для ухода за полостью рта, отметили ученые. В доклинических испытаниях с участием людей были протестированы леденцы, наполненные пептидом. Исследователи также разработали составы на основе пептидов, включая жидкости для полоскания рта, зубные гели, отбеливатели для зубов и зубную пасту.

Как объяснили ученые, часто болезненные ощущения при контакте зубов с горячей, холодной или кислой пищей мучают пациентов годами, а существующие методы лечения не могут им помочь, так как направлены на кратковременное облегчение.