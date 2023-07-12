Неограниченное употребление мороженого может привести к возникновению заболеваний сердечно-сосудистой системы или ухудшить течение уже имеющихся патологий сердца у пожилых. Подробностями врач-гастроэнтеролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Антонина Машарова поделилась в беседе с "Известиями".

По словам медика, холодные продукты хуже усваиваются организмом. Они заставляют пищеварительную систему работать с двойной и тройной нагрузкой, а это в пожилом возрасте грозит обострением любой гастроэнтерологической патологии.

Кроме этого, содержание большого количества насыщенных жиров приводит к образованию в сосудах атеросклеротических бляшек и ухудшению работы сердечной мышцы.

А большое содержание сахара и быстрых углеводов может повлиять на когнитивные функции пожилого человека:

"Многочисленные исследования говорят об ухудшении памяти и снижении скорости восприятия у пожилых людей при чрезмерном употреблении сахара".