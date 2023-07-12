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Ученые нашли способ снизить риск развития смертельных болезней у мужчин

Шведские ученые выяснили, что кардиотренировки способны снизить риск смертельных заболеваний у мужчин. Об этом стало известно из недавнего исследования, опубликованного на JAMA Network.

Найден способ снизить риск развития смертельных болезней у мужчин
© Unsplash.com

В своем исследовании ученые пытались найти связь между кардио-респираторной подготовкой и развитием трех наиболее распространенных видов рака: легких, простаты и толстой кишки.

Для этого были проанализированы данные 177 тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет за последние 10 лет. Их разделили на четыре группы в зависимости от уровня кардиологической подготовки, которая основывалась на показателе способности организма использовать кислород во время физических упражнений. Для этого участники эксперимента крутили педали на стационарном велосипеде.

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В ходе исследования выяснилось, что мужчины с высокой и умеренной подготовкой менее подвержены риску смерти от перечисленных заболеваний.

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