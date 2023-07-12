Найден способ снизить риск развития смертельных болезней у мужчин

Для этого были проанализированы данные 177 тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет за последние 10 лет. Их разделили на четыре группы в зависимости от уровня кардиологической подготовки, которая основывалась на показателе способности организма использовать кислород во время физических упражнений. Для этого участники эксперимента крутили педали на стационарном велосипеде.