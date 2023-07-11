Врач назвала неочевидные причины частого кашля

Врач Малиновская: длительный кашель могут вызывать микоплазмы и хламидии. Это внутриклеточные паразиты — нечто между бактериями и вирусами. Микроорганизмы проникают в дыхательные пути и начинают быстро размножаться в слизистых оболочках трахеи и бронхов. Выявить возбудителя поможет анализ ДНК. Глава медицинского департамента сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, какие ещё бывают причины постоянного кашля.

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Почему появляется кашель

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Люди часто видят проблему только в самом появлении кашля. А фармакологическая промышленность успешно играет на страхах, поэтому в аптеках и с экранов телевизоров нам предлагают покупать всевозможные сиропы от кашля.

Но ведь кашель — это естественная, а самое главное, полезная физиологическая реакция организма. Её задача состоит в том, чтобы очистить дыхательный тракт от попавших туда раздражителей. Подавляя кашель, мы, по сути, лишаем себя самоочистителя.

«Кашель — это не самостоятельное заболевание, а один из самых распространённых симптомов. По статистике, чуть ли не каждый третий пациент, который обращается к врачу, предъявляет жалобы и на кашель. Интересно, что примерно в 10% случаев причину кашля найти так и не удаётся», — отметила врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.

Причины постоянного кашля

Сначала разберёмся, какие виды кашля существуют. Самое известное разделение — на сухой и влажный, с мокротой и без выделений. По продолжительности кашель бывает:

острый — до двух недель;

затяжной — до месяца;

хронический — несколько месяцев.

«Причиной возникновения кашля могут быть инфекции, а также разные заболевания, никак не связанные с дыханием. Бывает и психогенный кашель, который развивается на фоне стресса и переживаний», — рассказала Малиновская

Но бывают и неожиданные причины, о которых большинство людей не подозревает. Да и при простом обследовании выяснить, в чём дело, не получается. Обычно так происходит, когда кашель вызывают микоплазмы и хламидии.

«Обнаружить этих возбудителей можно с помощью лабораторных анализов, а поводом провериться как раз и является затяжной кашлевой синдром», — пояснила врач.

Медик призвала не игнорировать длительный кашель в расчёте на «само пройдёт». Сначала обратитесь к терапевту, чтобы тот установил причину его появления. Если он посчитает нужным, то направит вас на лабораторные обследования, а именно на сдачу анализа ДНК хламидофил и микоплазм.

Кашель и рак

В некоторых случаях кашель может быть симптомом рака лёгких. По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, если характер вашего обычного кашля вдруг изменился — это тревожный сигнал. Вот что ещё должно насторожить: