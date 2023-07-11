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Диетолог Соломатина назвала суточную норму чая для пожилых

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько чашек чая в день можно пить пожилым людям. Об этом пишет издание "Москва 24".

Диетолог назвала суточную норму чая для пожилых
© unsplash.com

По словам медика, чай полезен в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии. В напитке содержится много антиоксидантов.

Если у человека нет противопоказаний, в день можно выпивать около четыре чашек чая. Однако в некоторых случаях от него лучше отказаться. Например, если у пожилого высокое давление. Из-за того, что в чае содержится кофеин, он может усугубить ситуацию.

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Кроме того, от напитка стоит отказаться при проблемах с нервной системой, заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта.

Чай имеет дубильные вещества – танины. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например язвах, они могут достаточно жестко воздействовать на слизистую.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Пациентам с сахарным диабетом нельзя добавлять в чай сахар или мед, а также употреблять напиток со сладким.

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