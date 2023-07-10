Нутригенетик рассказывает о питании и генах, и как они взаимосвязаны

Если представить, что люди — это книги, то в мире, где проживает почти 8 млрд человек, нет среди них ни одной копии. В среднем в каждом человеке около 25 000 генов, которые достаются по наследству и несут историю всей нашей эволюции. Каждый ген — это синтез конкретного белка, а человек — это комплекс синтезов белков, ферментов и гормонов.

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Иногда, чтобы лучше понять и познать себя, стоит буквально обратиться внутрь тела, к истокам. Как раз генетические тесты и смогут рассказать о человеке его тайные предпочтения, желания, привычки в еде, занятиях спортом, аллергических реакциях.

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Некоторые люди обрадуются, узнав, что алкоголь им даже рекомендуется, а некоторые поймут, что прием витаминов может только навредить и привести к сбоям в организме. Для некоторых станет открытием, что каждый человек немного сумасшедший, а любовь к искусству передается по наследству. При этом стоит помнить и то, что гены — это не окончательный вердикт для человека, а настройка индивидуального образа жизни, который может здорово улучшить ее качество.

Обо всем этом и многом другом редакции ИА «В городе N» рассказал спортивный диетолог, нутригенетик, фармацевт, интегративный врач ортомолекулярной медицины, создатель и главный генетик генетической лаборатории alphagenetics.ru Андрей Золотарев. Публикуем первую часть* разговора с врачом.

Андрей Николаевич, расскажите, пожалуйста, нашим читателям, кто такой нутригенетик.

На сегодняшний момент вся концепция нутригенетики — все, что о питании, витаминах, спорте — базируется на изучении древних людей (науке палеоантропологии — прим. авт). Потому что современный человек — их потомок.

Генетик — это переводчик. Нутригенетик — это переводчик с языка питания. «Нутри» — это термин, который ограничивает понимание моих возможностей. Я занимаюсь больше, чем нутригенетикой. А именно — ортомолекулярной медициной (альтернативная медицина, сторонники которой лечатся добавками, витаминами и т. д. — прим. авт.). То есть я смотрю, как инженер по автомобилям смотрит ваш VIN-код. Вы приезжаете на станцию техобслуживания, он берет паспорт автомобиля и смотрит по VIN-коду вашу комплектацию — как вас создали на заводе. И по этому VIN -коду я смотрю то, как вас создала природа, или, если хотите, Бог, Вселенная. И я по этому коду определяю, кто вы, где вам ездить, что вам пить, какое у вас должно быть масло, какие фильтры.

Если вы рождены Ferrari, то не стоит ездить по болотам.

Еще я определяю витаминно-минеральные балансы: какие витамины нужны, а какие опасны.

А как они могут быть опасны?

Сейчас идут дебаты между ортомолекулярными специалистами и другими адептами клинической медицины о том, что витамин D поголовно всем рекомендовать не стоит. Для некоторых людей те дозировки, которые им назначают, опасны. Иногда их рекомендуют вслепую.

Анализ крови на витамин D не является показанием для того, чтобы его дать. Наличие или его отсутствие совершенно не говорит о том, есть ли он в клетке. А работает он именно там. Так, в крови может быть низкая концентрация витамина D, но не потому, что его мало, а потому что организм сам его снизил.

Например, человек относится к определенной гаплогруппе (группа людей, имеющих общего предка, у которого произошла мутация, унаследованная всеми потомками — при. авт.) — к северным племенам. И на протяжении 500 000 лет эти племена всегда жили с дефицитом витамина D. Но они не только сумели адаптироваться к условиям среды, но и воспроизвели внутри себя ряд определенных мутаций, которые позволяли довольствоваться низкой концентрации витамина. Поэтому, если дать человеку, относящемуся к этой группе, витамин D, то может произойти перегрузка системы: остеопорозы, снижение фертильности, снижение репродуктивных сил, образование кальцинатов.

Более того, витамин D — это гормон анаболический, он еще и стероид (вещества животного или, реже, растительного происхождения, обладающие высокой биологической активностью — прим. авт.). И, в первую очередь, это серьезный жирорастворимый гормон. Поэтому дозировку надо подбирать индивидуально всегда.

Есть утверждение, что гены скорректировать нельзя, но можно поправить свой образ жизни и следовать ему. Но при этом, есть ли продукты, которые, несмотря на их вредность, можно употреблять?

Скорректировать или отредактировать гены мы не можем, но, действительно, нам по силам поправить свой образ жизни. И вернее его будет назвать не правильным, а индивидуальным, потому что некоторым даже алкоголь рекомендуется. Есть ряд людей, для которых спиртное не опасно. У них есть такие гены, которые кодируют два фермента — ALDH и ADH (группа ферментов, которые катализируют окисление альдегидов — прим. авт.). Таким людям алкоголь в адекватных количествах, которое рассчитывается индивидуально, позволяет перенести ряд психоэмоциональных перегрузок. Человек должен принимать алкоголь по рекомендациям, в лечебно-профилактических дозах. Для кого-то это может быть водка, а для кого-то и сухое белое вино. Закуска, кстати, тоже подбирается индивидуально. Некоторым, например, при атеросклерозе я настоятельно рекомендую ту самую старую советскую добрую профилактику небольшим количеством водки.

А кофе всем можно?

На сегодняшний момент на эту тему идут серьезные споры между специалистами. Одни за то, что кофе полезен, другие считают, что он вредный, третьи говорят о том, что дозировка играет роль. И они все правы. Смотрите, есть такой ген — цитохром 1А2 (CYP1A2 — прим. авт.), который кодирует специальный фермент, занимающийся биотрансформацией кофеина, т. е. его утилизацией. Если у вас кофеин вписан в ваш ДНК как один из основных метаболитиков, который дает силу и энергию, то тогда, употребляя кофе, вы и выглядеть, и работать будете лучше. Ну и, кроме этого, он участвует в сжигании подкожно-жирового слоя.

Но если цитохром слабый и кофеин не вписан в биохимическую цепочку, вам он запрещен. Поэтому одного человека от одной чашечки будет колбасить и трясти и будут сердечно-сосудистые заболевания, а другой выпьет и спать пойдет. Кофе разный? Нет, люди разные.

Неправильное питание может привести к патологиям?

Можно допустить, что есть определенное количество патологий, которые являются следствием того, что вы не едите то, что вам нужно, а едите то, что не нужно? Конечно, да. Большая часть проблем с желудочно-кишечным трактом, начиная с гастрита и заканчивая панкреатитом или холециститом, вызвана неподходящим выбором продуктов. Если заливать в себя «бензин» не той марки, со временем организм, как двигатель, поломается.

Поговорим о такой старой, как мир, теме — ГМО. Опасны ли генетически модифицированные организмы для человека или нет?

ГМО абсолютно для нас не опасны. Это такой миф в индустрии продаж, созданный, чтобы повысить спрос на какие-то продукты, которые якобы не ГМО, и при этом они будут дороже. ГМО — это маркетинг.

Вообще, модифицированные организмы существовали всегда. Только раньше генетическая модификация происходила естественной селекцией, отбором.

Возьмем такой плод как банан и представим, что на территории, где находилась плантация растений, начались заморозки. Температура понизилась на 3–5°C. И эта культура разделилась на устойчивые и менее устойчивые к заморозкам. Те, которые оказались неустойчивыми, — умерли, другие продолжили расти. Но при этом у человека есть потребность, чтобы бананы с «плохим» температурным режимом росли, допустим, в Краснодаре. И, таким образом, у «хороших» растений определяем гены, которые отвечают за температуру, которые мутировали в процессе эволюции. Встраиваем в «плохой» банан и улучшаем его.

Генетики не придумывают, не мутируют то, что может быть заведомо вредным. Опасность появляется только тогда, когда вещество, которое мы якобы интегрируем, потом даст реакцию в виде токсина. Потому что некоторые мутации могут воссоздавать в каких-то продуктах токсическое проявление. Если мы, например, возьмем ядовитый ген у рыбы фугу и интегрируем его в селедку — это плохо. Но при этом у фугу есть уникальный жир, который содержит в себе большое количество омега жирных кислот. Мы можем этот ген взять, и будет, например, селедка более жирная.

Генетики создают высокомолекулярное сложное вещество. Там много белков, которые состоят из аминокислот, многих жиров, жирных кислот, углеводов, моносахаридов. Но когда продукт попадает в рот человека, это сложное вещество при пережевывании ломается, потом обрабатывается слюной — происходит изменение на ферментативном уровне. Потом это попадает в желудок и заливается соляной кислотой, и остаются просто молекулы.

Генная модификация — это перестановка слагаемых, но не изменение их. Например, возьмем банан с геном укропа, то есть зеленого цвета. Когда он окажется в желудке, то произойдет следующая ситуация: как будто мы съели банан и укроп по отдельности.

Как сдать тест на ДНК, чтобы вы дали персональные рекомендации?

Это можно сделать из любой точки мира. Достаточно прислать специальную ватную палочку, на которой будут остатки буккального эпителия — это соскоб с внутренней поверхности щеки. Для исследования образа жизни подходят не все 25 000 генов. Обзорный генетический тест делается на основании от 30 до 60 генов, максимум сотни.

Генетический паспорт дает сразу несколько ответов: и по питанию, и по скрытым пищевым аллергическим реакциям, и по развитию ребенка и взрослого. В мою область работы входит диетология, эндокринология, репродуктивная система, косметология.

На основании ДНК можно посмотреть, насколько сильно работает ген, отвечающий за белок эластин. Мы предупреждаем, что после 30–35 лет в организме могут начаться те или иные сильные проблемы, но это можно предусмотреть. В том числе по коллагену реально спрогнозировать проблемы с суставами, зубами, куда входит этот белок.

Генетика и ортомолекулярная медицина отличаются от клинической тем, что, вторая «после того как», а «мы» «до того, как». Мы — истинная профилактика.

Затем создаются методики, которые не позволят активироваться заболеваниям, синдромам и аллергическим реакциям. Вообще, людей, которые обращаются за анализом тестов, немного. Но тенденция роста хорошая.

С какими вопросами чаще всего приходят к вам нижегородцы?

Многие хотят похудеть. Примерно больше половины обращаются для коррекции своей внешности, устранения отеков, изменения массы тела. Около 30% — люди, которые хотят еще пожить, улучшить качество жизни. 20% обращаются с вопросами, которые касаются будущего и здоровья детей. Но так как география моей работы широкая, то по каким-то регионам больше, по каким-то меньше. И чаще обращаются женщины.

Гены — это «мировой язык»?

Гены — это универсальный язык. Весь живой мир: от укропа до дельфина — написан единым языком. Всего четыре буквы, АТГЦ (генетический код из четырех нуклеотидов — аденина, тимина, гуанина и цитозина — прим. авт.), которые в колоссальных различных интерпретациях создают комбинации, благодаря которым появляется конкретный вид. Человек больше чем на 90% шимпанзе, больше чем на 40% банан, и больше чем на 30% с лишним муха-дрозофила.