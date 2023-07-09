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Эпидемиолог Покровский назвал самый опасный симптом менингита

Одним из самых опасных симптомов менингита является головная боль. Об этом рассказал заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с News.ru.

Врач назвал самый опасный симптом менингита
© Unsplash.com

Медик заявил, что при неприятных ощущениях, мешающих прижать голову к груди, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

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Покровский отметил, что заболевание может развиваться очень быстро. Специалист добавил, что на данный момент говорить о росте заболеваемости менингитом в России пока не стоит.

Напомним, что некоторое время назад в Екатеринбурге зафиксировали 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два оказались летальными.

Ранее "Рамблер" писал, можно ли заразиться менингитом через посылки.

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