Врач назвал самый опасный симптом менингита

Одним из самых опасных симптомов менингита является головная боль. Об этом рассказал заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с News.ru.

© Unsplash.com

Медик заявил, что при неприятных ощущениях, мешающих прижать голову к груди, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

Покровский отметил, что заболевание может развиваться очень быстро. Специалист добавил, что на данный момент говорить о росте заболеваемости менингитом в России пока не стоит.

Напомним, что некоторое время назад в Екатеринбурге зафиксировали 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два оказались летальными.

Загрузка…