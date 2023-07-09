Тренер назвал выполняемые лежа на диване упражнения

Фитнес-тренер Алексей Коробейников назвал выполняемые лежа на диване упражнения. Его слова приводит «Спорт день за днем».

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Для начала тренер посоветовал потянуться в разные стороны и выполнить круговые движения ногами и руками. Затем необходимо выполнить скручивания — поднять верхнюю часть тела, прижимаясь к коленям, и затем медленно опуститься обратно.

Следующим Коробейников назвал «велосипед», при котором нужно поднять ноги вверх и имитировать педалирование. Также можно покачивать ногами вверх и вниз, расслабляя мышцы. Последним он рекомендовал сжимать и разжимать руки в кулаки или делать отжимания от дивана, опираясь на подлокотники.