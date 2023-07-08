«Длительный конъюнктивит» – врачи о симптомах COVID-19 летом 2023 года

«Длительный конъюнктивит и сильная боль в горле» – новосибирские врачи рассказали о симптомах COVID-19 летом 2023 года
В Новосибирске регистрируют новые случаи заболевания COVID-19. Люди заболевают целыми семьями и коллективами. Врачи считают, что в регионе сейчас циркулирует штамм «Арктур».
После официального окончания пандемии вирусологи и эпидемиологи редко говорят о коронавирусе, объясняя, что он стал одним из массы вирусов, вызывающих ОРЗ. Практикующие врачи считают, что COVID-19 все еще заметно отличается от других вирусов как по симптоматике, так и по длительности заболевания.
«Сейчас людей массово на COVID-19 не обследуют. Лабораторного подтверждения в большинстве случаев нет, но клиническая картина часто говорит именно о ковиде, – рассказала BFM-Новосибирск педиатр Елена Щербицкая. – В отличие от, условно говоря, стандартного ОРЗ, он вызывает более длительные заболевания. Я вижу это по своим пациентам – детям. У многих сейчас одновременно диагностируют конъюнктивит, ларингит и ринит, и это сопровождается высокой температурой. Вместе с детьми болеют и взрослые. Мало у кого получается выздороветь за 5-7 дней. Болеют неделями. Почему мы говорим именно о COVID-19 в этих случаях? Потому что некоторые заболевшие покупают специальные тесты и нам сообщают о положительных результатах».
Жительница Новосибирска Елена Черепанова рассказала BFM-Новосибирск о том, как в июле 2023 болеет вся ее семья из пяти человек. Первый заболел сын 6 лет. Затем в течение трех дней одинаковые симптомы появились и у остальных членов семьи.
«Начинается всё с резкого скачка температуры. Днем ты еще здоров и бодр, а вечером уже озноб и 39,6. Лично у меня в первые три дня болезни ужасно болели суставы и мышцы, – говорит Елена Черепанова. – Потом появилась сильная боль в горло, загноились глаза. У нас в семье сейчас болеют все, и у всех одинаковые симптомы. В общей сложности длится это уже две недели. Настораживает то, что сын вроде пошел на поправку, а сейчас снова конъюнктивит. Уже пьем антибиотики. Последним заболел муж, его и решили протестировать на ковид. Тест оказался положительным».
Официальные сводки о заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области перестали публиковать в апреле 2023 года.