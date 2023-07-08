«Длительный конъюнктивит» – врачи о симптомах COVID-19 летом 2023 года

«Сейчас людей массово на COVID-19 не обследуют. Лабораторного подтверждения в большинстве случаев нет, но клиническая картина часто говорит именно о ковиде, – рассказала BFM-Новосибирск педиатр Елена Щербицкая. – В отличие от, условно говоря, стандартного ОРЗ, он вызывает более длительные заболевания. Я вижу это по своим пациентам – детям. У многих сейчас одновременно диагностируют конъюнктивит, ларингит и ринит, и это сопровождается высокой температурой. Вместе с детьми болеют и взрослые. Мало у кого получается выздороветь за 5-7 дней. Болеют неделями. Почему мы говорим именно о COVID-19 в этих случаях? Потому что некоторые заболевшие покупают специальные тесты и нам сообщают о положительных результатах».