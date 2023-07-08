Эксперт рассказала о риске патологий из-за коронавируса

Эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что коронавирус может быть триггером развития патологий, к которым изначально есть предрасположенность организма. При появлении первых симптомов перенесенной инфекции необходимо обратиться ко врачу, заявила медик в интервью РИА Новости.

© Lenta.ru

«COVID-19 может послужить триггером развития аутоиммунной патологии, к которой есть предрасположенность организма, а также манифестировать ранее дремавшие или незаметно для человека развивавшиеся заболевания», — подчеркнула она.

По словам медика, надеяться на то, что со временем все само пройдет, не стоит. Лучше лишний раз пройти тщательное обследование у врача.

Пшеничная уточнила, что большинство жалоб после перенесенного коронавируса связаны с сохраняющимся кашлем, одышкой, быстрой утомляемостью, слабостью. Иногда отмечается и учащенное сердцебиение, повышенная потливость, подчеркнула специалист.

Человек также может отмечать некоторые когнитивные нарушения. К примеру, ухудшение памяти, снижение концентрации внимания. У многих пациентов сохраняется сниженное обоняние и искажение запаха и вкуса, резюмировала Пшеничная.

Ранее врач Михаил Каган объяснил россиянам, что происходит с организмом при каждом повторном заражении коронавирусом.