Врач объяснила развитие сахарного диабета у молодых

Современные молодые люди мало двигаются, объясняя это отсутствием свободного времени, но сидячий образ жизни может привести к появлению опасных заболеваний и проблем с психикой. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

© Вечерняя Москва

— При сидячем образе жизни молодые люди имеют избыточную массу тела. А если есть лишний вес, то, соответственно, возрастает риск сахарного диабета. Сахарный диабет — это не просто болезнь, а, можно сказать, пандемия XXI века. Заболеваемость растет, его наличие крайне ухудшает жизненный прогноз, — предупредила она в беседе с «ФедералПресс».

Также медик отметила, что 10–15 лет назад не было так много пациентов с неврологическими проблемами, депрессией, нарушением сна и расстройством пищевого поведения. При этом прием антидепрессантов не поможет этой ситуации — все равно необходимо менять образ жизни. По словам терапевта, препараты, корректирующие работу нервной системы, обрекают на большую гиподинамию — состояние, при котором на фоне низкой активности происходит атрофия мышц.