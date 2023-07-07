Онищенко заявил о серьезности ситуации с менингококком

Смерть двух сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге после заражения менингококковой инфекцией говорит о том, что к ситуации следует отнестись серьезно, сказал в эфире радио Sputnik академик РАН, бывший депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

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По состоянию на 7 июля госпитализировано шесть сотрудников Ozon, они находятся в Сысертской ЦРБ в удовлетворительном состоянии. При этом 5 июля сообщалось о семи случаях инфицирования менингококком, двое человек скончались. Как отметил один из работников распределительного центра, когда стало известно о заболевании, был объявлен карантин, люди начали носить маски. Сейчас карантин снят.

Онищенко выразил беспокойство относительно того, что заболевшие скончались в течение суток после госпитализации. По его мнению, руководство компании «не было мотивировано на ранее выявление заболевания».

«Люди, работающие на этой площадке, должны иметь санитарную книжку, они должны быть обследованы на все актуальные инфекции, должны находиться на постоянном медицинском контроле, — сказал он. — Два смертельных случая — это очень серьезно».