Аллерголог перечислила симптомы и меры профилактики аллергии на солнце

Основными симптомами аллергии на солнце являются покраснение кожи и зуд, рассказала Life аллерголог-иммунолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова.

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«Аллергия на солнце — это реакция иммунитета на воздействие солнечных лучей. Сам по себе солнечный свет не является аллергеном, но он может провоцировать определенные реакции в организме», — объяснила она.

Суворова уточнила, что к другим симптомам аллергии можно отнести вздутие пораженной кожи и образование волдырей. По ее словам, появление аллергии может быть связано с нахождением аллергена в самой коже, а также наличием на коже раздражающего компонента.

Аллерголог также перечислила правила, которые помогут избежать недуга. Так, она советует загорать не более десяти минут в день до 11:00 или после 16:00, наносить на кожу солнцезащитный крем (SPF50+) каждые два часа и после купания. Перед выходом на улицу также не стоит принимать препараты от сердечно-сосудистых заболеваний и лекарства, которые повышают чувствительность к солнечным лучам.

Накануне преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Екатерина Тишина посоветовала наносить крем за 30-35 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться и «активизировался».