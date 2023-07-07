Стоматолог ответил, как справиться с повышенным слюноотделением

Некоторые пациенты зубных клиник сталкиваются с повышенным слюноотделением (гиперсаливацией) на приеме у врача. Чем может быть вызвана эта проблема и как ее предотвратить, рассказал «ФедералПресс» стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

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«Самая частая причина гиперсаливации – голод. Есть правило: за час до приема стоматолога необходимо обязательно поесть. В противном случае раздражители в полости рта, используемые врачом (даже инструменты), могут спровоцировать рефлекторное образование слюны», – объяснил врач.

Но причиной повышенного слюноотделения может быть и какое-то заболевание. Если эта проблема беспокоит постоянно и без видимой причины, стоит проконсультироваться с терапевтом, посоветовал Ешидоржиев.

Также гиперсаливацию провоцирует спирт, приводя слизистую полости рта к обезвоживанию, отметил стоматолог. Поэтому в день лечения зубов не стоит пить алкоголь и пользоваться спиртосодержащим ополаскивателем.