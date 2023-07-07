Врач предупредил о влиянии образа жизни на мужское здоровье

Вызвать бесплодие у мужчин могут сидячий образ жизни, плохая экология и некоторые другие факторы. Об этом кандидат медицинских наук, заведующий урологическим отделением ГКБ им. В.В. Виноградова Сергей Беломытцев рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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От 8 до 17 процентов браков в России бесплодны

Врач-уролог предупредил, что образ жизни оказывает очень сильное влияние на мужское здоровье. По его словам, к снижению фертильности и ухудшению качества спермы приводят такие вредные привычки, как курение и злоупотребление алкоголем, что доказано большим количеством исследований. Не менее опасен для мужчин лишний вес, отметил Беломытцев.

Также мужское бесплодие связано с загрязнением окружающей среды, накоплением свободных радикалов, вредным производством и другими внешними факторами, провоцирующими генетические отклонения, продолжил уролог. Кроме того, к бесплодию может привести и контакт с токсичными веществами или радиоактивное облучение.

К ухудшению качества спермы, как отметил Беломытцев, приводит и тепловое воздействие на яички.