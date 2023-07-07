В Роспотребнадзоре порекомендовали привиться против менингококковой инфекции

Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и менингококковой, наблюдается в постковидный период, поэтому необходимо привиться от заболевания. Об этом сообщила представитель Роспотребнадзора Ирина Королева. По словам эксперта, разработаны несколько вакцин против менингококковой инфекции, которые направлены на выработку иммунитета к наиболее распространенным и опасным серогруппам. Такая вакцинация показана практически всем при условии, что у взрослого или ребенка на момент прививки нет острого заболевания.