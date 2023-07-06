Врач рассказал, как не заразиться менингитом

Чтобы обезопасить себя от менингококка, важно не забывать про личную гигиену, а также регулярно убираться в помещении с применением моющих средств. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

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"В качестве мер неспецифической профилактики <...> следует часто мыть руки, особенно перед едой, избегать мест массового скопления людей, тесного контакта с людьми с признаками заболевания дыхательных путей, а также совместного использования чашек, посуды или зубных щеток", – отметил специалист.

По его словам, возбудитель возбудитель менингококковой инфекции неустойчив к внешнему воздействию, в том числе к антисептикам, в связи с чем важно регулярно убираться с использованием моющих средств. Также следует проветривать помещение хотя бы четыре раза в день.

Тем не менее, наилучшей защитой Чуланов считает вакцинацию. Помимо отдельных специалистов, например, врачей или сотрудников детских домов, прививку рекомендуется делать детям до пяти лет, подросткам, а также пожилым людям с иммунодецифитными состояниями.