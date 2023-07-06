Врач рассказала, кому стоит проверять холестерин в крови

Кроме того, следить за холестерином необходимо тем, у кого в роду были инфаркты, инсульты или гипертоническая болезнь. Людям, попадающим в эти категории, в среднем рекомендуется проверять уровень холестерина хотя бы раз в год, если лечащий врач не определил другую периодичность. По словам Чернышовой, наиболее информативным считается анализ на липидный профиль.