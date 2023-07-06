Врач рассказала, кому стоит проверять холестерин в крови

Врач рассказала, кому стоит проверить холестерин в крови
Людям с гипертонией и некоторыми другими заболеваниями рекомендуется следить за уровнем холестерина в крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
"Совершенно точно следует контролировать уровень холестерина людям с повышенным артериальным давлением, с установленной ишемической болезнью сердца, стенокардией, а также перенесшим инфаркты, инсульты", – отметила эксперт.
Кроме того, следить за холестерином необходимо тем, у кого в роду были инфаркты, инсульты или гипертоническая болезнь. Людям, попадающим в эти категории, в среднем рекомендуется проверять уровень холестерина хотя бы раз в год, если лечащий врач не определил другую периодичность. По словам Чернышовой, наиболее информативным считается анализ на липидный профиль.
"Сам по себе анализ на общий холестерин дает просто представление о том, что происходит в организме. Гораздо более точной является так называемая липидограмма. Там определяют липопротеины высокой плотности и липопротеины низкой плотности (хороший и плохой холестерин. – Прим. ред.)", – уточнила терапевт.