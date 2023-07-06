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Терапевт Чернышова рассказала об опасности жареной курицы для здоровья

Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, какую опасность представляет жареная курица для здоровья человека. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Вечерней Москвой".

Терапевт рассказала об опасности жареной курицы для здоровья
© Unsplash.com

По словам медика, ключевую роль играет не сам продукт, а способ его приготовления:

"Жареная курица — самый калорийный и жирный вариант приготовления птицы. А если готовить ее вместе с кожей, калорийность возрастает еще больше".

Чернышова также отметила, что окорочка и ножки жирнее, чем грудка. В крылышках тоже много жира.

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Терапевт добавила, что опаснее всего есть жареную курицу при таких заболеваниях, как панкреатит, гастрит и при проблемах с желчным пузырем. В этих случаях эксперт рекомендует отдать предпочтение протертым блюдам из куриного мяса — котлетам или тефтелям.

Более полезная альтернатива жареной курице – курица-гриль, поскольку во время приготовления этого блюда лишний подкожный жир вытапливается.

Ранее "Рамблер" писал о том, как понять, что курица испортилась.

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