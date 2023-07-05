Врач рассказал, как не подхватить «дачную болезнь»

Летом через пару дней после дачных работ у многих болит поясница. Врач-физиотерапевт Владислав Рябов рассказал, почему спина начинает болеть и как можно избежать неприятных ощущений.

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Врач объяснил, что для человеческого организма вредна как статическая нагрузка, когда человек находится в одном положении, так и динамическая, когда человек двигается. Во время длительных нагрузок мышцы истощаются, и в них начинает накапливаться молочная кислота.

«Она начинает раздражать рецепторы в мягких тканях, и наш организм начинает сигнализировать, что вот, смотри, тут есть проблема, которую надо устранить», – рассказывает Рябов.

После работы в огороде многие стоят в многочасовых пробках, чтобы доехать до города. Это также усугубляет состояние мышц, в особенности – поясницы.

Как уберечь спину на даче

Важно делать перерывы на отдых и не проводить на огороде весь день. Каждый час прерывайтесь на 15 минут и делайте растяжку, либо пройдитесь.

Можно сделать высокие грядки, чтобы сильно не наклоняться. Это снизит нагрузку на тазобедренные суставы и на пояснично-крестцовый отдел.

В автомобиле важно сохранять естественный изгиб позвоночника. Под поясницу можно положить специальный упор, а если его нет, то скрутить полотенце.