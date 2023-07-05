Инфекционист рассказал об опасностях птичьего гриппа для людей

Птичий грипп, несмотря на свое название, может представлять опасность и для людей. Об этом в среду, 5 июля, сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов.

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Он отметил, что не стоит опасаться продуктов, связанных с птицами. Дело в том, что заражение происходит непосредственно от пернатых или их выделений.

Инфекционист советует для избежания заражения мыть руки с мылом, не прикасаться к лицу во время готовки и термически обрабатывать пищу. Он напомнил, что симптомы птичьего гриппа напоминают другие респираторные заболевания.

— Отличительной особенностью гриппа является быстрое начало заболевания после контакта с больным или при птичьем гриппе возможно с птицами, выраженные повышение температуры тела и слабость, мышечные боли, — рассказал Краснов в беседе с NewsNN.