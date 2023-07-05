Роспотребнадзор оценил риск заражения менингококковой инфекцией через посылки
Специалисты пояснили, что ее возбудитель не отличается стойкостью. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным только непродолжительное время, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее стало известно о семи случаях менингококковой инфекции среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Специалисты уже приняли меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания. В частности, усилена дезинфекция помещений и организованы медосмотры. Также проводится вакцинация сотрудников.