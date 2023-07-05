Сибирскую язву выявили еще у трех жителей Тувы

На сегодняшний день сибирская язва подтверждена у четырех жителей Тувы. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на информацию управления Россельхознадзора.

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Известно, что сообщение о первом случае заражения особо опасной инфекционной болезнью появилось в пятницу. На тот момент ею заболел принимавший участие в забое скота житель региона. После этого МЧС России заявило о проведении вакцинации.