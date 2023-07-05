Сибирскую язву выявили еще у трех жителей Тувы

Сибирская язва подтверждена у четырех жителей Тувы
На сегодняшний день сибирская язва подтверждена у четырех жителей Тувы. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на информацию управления Россельхознадзора.
Известно, что сообщение о первом случае заражения особо опасной инфекционной болезнью появилось в пятницу. На тот момент ею заболел принимавший участие в забое скота житель региона. После этого МЧС России заявило о проведении вакцинации.
Сибирская язва вызывается бактериями Bacillus anthracis и поражает как людей, так и животных. Среди последних больше остальных восприимчивы к инфекции коровы, овцы, лошади, свиньи. Как правило, они заражаются ею через корм, воду и укусы насекомых.
Рамблер: главные новости