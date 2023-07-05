Врачи спасли 55-летнюю пациентку от возможного паралича кисти

Врачи Подольской больницы осмотрели 55-летнюю пациентку, которая поступила с жалобами на боль и онемение пальцев на правой руке. В ходе обследования выяснилось, что у женщины развился синдром запястного канала. При таком заболевании защемляется и воспаляется срединный нерв. Подробнее рассказала пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Из-за подобного защемления может пропасть чувствительность руки и двигательная активность, а впоследствии порой случается паралич кисти. Такая проблема зачастую встречается у женщин старшего возраста. Она связана с профессиональной деятельностью или образом жизни - синдром запястного канала появляется из-за монотонных сгибательно-разгибательных движений кисти.

Чтобы спасти кисть пациентки, врачи выполнили операцию под местной анестезией эндоскопическим путем. Сначала через разрез на запястье ввели эндоскоп с камерой, а потом рассекли связку, сдавливающую срединный нерв. Процесс занял около десяти минут. По словам нейрохирурга Дмитрия Кудрявцева, женщина быстро восстановится и вернется к привычной жизни. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписалась на амбулаторное лечение.