В Японии создали препарат для роста зубов

Японские ученые разработали лекарство, которое позволяет выращивать новые зубы. Клинические испытанию планируют начать в июле 2024 года.

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Так, исследователи выявили определенный ген, отсутствие которого у мышей влияло на количество зубов. Выяснилось, что белок под названием USAG-1, синтезируемый этим геном, ограничивает рост зубов. А блокирование действия этого белка может привести к росту новых зубов.

В 2018 году учеными под руководством ведущего исследователя Катсу Такахаши был проведен эксперимент, в ходе которого мышам с врожденным малым количеством зубов давали лекарство, в результате чего у них прорезывались новые зубы.

Известно, что на людях препарат планируют протестировать в 2024 году после подтверждения, что он не оказывает вредного воздействия на организм человека.