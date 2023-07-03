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Шумовое загрязнение сокращает жизнь на несколько лет: исследование

Согласно исследованию, проведенным Агентством по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), шумовое загрязнение укорачивает жизнь людей на несколько лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Шумовое загрязнение сокращает жизнь на несколько лет: исследование
© РИА Новости

Так, учеными было изучено влияние шума на здоровье. Исследователи использовали показатель под названием "Годы жизни с поправкой на инвалидность" (DALY) для измерения воздействия шума.

Удалось выяснить, что в 2018 году из-за автомобильного шума было потеряно около 100 тысяч лет здоровья, из-за железнодорожного шума – 13 тысяч лет, из-за авиационного шума – 17 тысяч лет.

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Кроме этого, исследование показало, что шум также увеличивает риск возникновения у людей инсульта, ишемической болезни сердца, диабета, депрессии и тревоги.

По словам ученых, здоровье людей может пострадать, если они будут подвергаться воздействию шума, превышающего 50 децибел в течение 24 часов.

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