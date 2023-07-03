Шумовое загрязнение сокращает жизнь на несколько лет: исследование

Согласно исследованию, проведенным Агентством по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), шумовое загрязнение укорачивает жизнь людей на несколько лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, учеными было изучено влияние шума на здоровье. Исследователи использовали показатель под названием "Годы жизни с поправкой на инвалидность" (DALY) для измерения воздействия шума.

Удалось выяснить, что в 2018 году из-за автомобильного шума было потеряно около 100 тысяч лет здоровья, из-за железнодорожного шума – 13 тысяч лет, из-за авиационного шума – 17 тысяч лет.

Кроме этого, исследование показало, что шум также увеличивает риск возникновения у людей инсульта, ишемической болезни сердца, диабета, депрессии и тревоги.

По словам ученых, здоровье людей может пострадать, если они будут подвергаться воздействию шума, превышающего 50 децибел в течение 24 часов.