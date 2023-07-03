Стоматолог Данте Девоти из Колледжа стоматологической медицины Колумбийского университета заявил, что один способ употребления напитков представляет опасность для зубов. Подробностями эксперт поделился в беседе с изданием Mirror.

По словам специалиста, главной причиной эрозии зубов является кислота. Ежедневно мы употребляем напитки с этим веществом, а человеческая слюна обладает свойством нейтрализовывать кислотность. Но чтобы сделать это, ей потребуется около часа.

Поэтому при неторопливом употреблении напитка слюна не успевает обезвредить кислоту, что представляет опасность для зубов.