Методы лечения мигрени утвердил Минздрав
Психотерапия и иглоукалывание помогут страдающим мигренью, сообщает ИА DEITA.RU.
Такие рекомендации содержатся в новых стандартах диагностики и лечения мигрени у взрослых людей, утвержденных Минздравом. Психотерапия и иглоукалывание дополнили список уже имеющихся вариантов лечения.
Из хорошего – теперь достаточно пациенту прийти к неврологу. Ранее нужно было перед этим посетить еще пять (!) врачей.
Как следует из пояснений профессора кафедры нервных болезней Сеченовского университета Ольги Воробьевой, данных «Парламентской газете», головная боль может быть, например, признаком гриппа или менингита. А вот при стрессе или долгих умственных нагрузках нередко возникает головная боль напряжения, и к мигрени это не имеет отношения.