Методы лечения мигрени утвердил Минздрав

Психотерапия и иглоукалывание помогут страдающим мигренью, сообщает ИА DEITA.RU.

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Такие рекомендации содержатся в новых стандартах диагностики и лечения мигрени у взрослых людей, утвержденных Минздравом. Психотерапия и иглоукалывание дополнили список уже имеющихся вариантов лечения.

Из хорошего – теперь достаточно пациенту прийти к неврологу. Ранее нужно было перед этим посетить еще пять (!) врачей.