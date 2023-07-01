Выяснилось, какие гормоны отвечают за эмоции
Ученая Елена Митрошина поделилась сложностью, связанной с серотониновыми рецепторами в мозге человека, сообщает RT.
Каждый из этих рецепторов отвечает за различные реакции на гормон, что может вызывать непредсказуемые эффекты при использовании стандартных антидепрессантов и приносить пользу только некоторым людям, страдающим от депрессии. Елена Митрошина считает, что более глубокое изучение работы этих рецепторов может привести к разработке более индивидуальных методов лечения в будущем.
Серотонин играет важную роль в мозге. Нейроны, находящиеся в продолговатом мозге, передают сигналы в различные части коры головного мозга, и он способен регулировать работу других нейронов и подавлять возбуждение. В основном, его действие направлено на успокоение и ингибирование активности. Организм человека синтезирует серотонин из аминокислоты триптофана, а некоторые пищевые продукты, богатые этим веществом, могут способствовать его нормализации. Орехи и шоколад, например, являются такими продуктами. Неудивительно, что люди часто прибегают к употреблению шоколадных конфет, когда ощущают подавленность.
Однако при лечении депрессии необходимо также применять специальные лекарства. Серотонин не существует в мозге независимо, он тесно связан с другими нейротрофическими факторами, которые контролируют формирование связей между нейронами. Исследования показали, что регулярные аэробные упражнения способствуют увеличению количества нейротрофических молекул в организме, что помогает бороться с негативными воздействиями, такими как стресс.
“Поэтому очень важно регулярно заниматься физическими упражнениями, так как они не только улучшают состояние серотониновой системы, но также способствуют выработке дофамина. Все эти биохимические процессы оказывают положительное влияние на психику, способствуют ее стабилизации и нормализации. Разумеется, это не относится к экстремальным нагрузкам, которые могут нанести вред организму”, – отметила Елена Митрошина.