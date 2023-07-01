Выяснилось, какие гормоны отвечают за эмоции

Серотонин играет важную роль в мозге. Нейроны, находящиеся в продолговатом мозге, передают сигналы в различные части коры головного мозга, и он способен регулировать работу других нейронов и подавлять возбуждение. В основном, его действие направлено на успокоение и ингибирование активности. Организм человека синтезирует серотонин из аминокислоты триптофана, а некоторые пищевые продукты, богатые этим веществом, могут способствовать его нормализации. Орехи и шоколад, например, являются такими продуктами. Неудивительно, что люди часто прибегают к употреблению шоколадных конфет, когда ощущают подавленность.