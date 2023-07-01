Детский омбудсмен порекомендовала, что делать при укусе змеи

Если ребенка укусила змея, прежде всего нужно успокоиться и ни в коем случае не накладывать жгут. Об этом в своем телеграм-канале написала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

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По словам специалиста, необходимо успокоить пострадавшего, помочь ему удобно сесть или лечь, расслабиться. Когда человек спокоен, яд всасывается медленнее.

На место укуса стоит наложить давящую повязку и приложить к ране холод. Это тоже замедлит всасывание яда. Однако жгут накладывать не стоит: возникнет сильная боль, а яд останется там, где был. Категорически запрещено также делать разрезы, прижигать укус или пытаться выдавить яд.

Важно, чтобы пострадавший выпил как можно больше воды, желательно также дать ему антигистаминное средство. Если змея укусила ребенка на природе, стоит незамедлительно доставить его в больницу или вызвать скорую помощь.

По словам детского омбудсмена, ребенок должен научиться шумно ходить и внимательно смотреть под ноги, различать змей. Как правило, они не нападают сами и не контактируют с людьми.