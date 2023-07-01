Врач дала советы взрослым, которых укачивает в транспорте

Кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, почему взрослых пассажиров укачивает в транспорте и как справляться с неприятной проблемой. По ее словам, от этого в той или иной мере страдают порядка 30% совершеннолетних граждан. Подробности она сообщила в беседе с RT.

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Зачастую укачивание проявляется в виде головокружения, тошноты, рвоты, потливости, усталости и вялости. Врач Демьяновская посоветовала перед поездкой хорошо отдохнуть, выспаться, отказаться от сигарет и спиртного. Кроме того, есть вариант купить билеты на ночной рейс и спать в дороге. На состоянии организма может отразиться очень плотная пища, поэтому до поездки лучше перекусить чем-то легким. Голодать нельзя: это только провоцирует тошноту. «Во время взлета и посадки самолета можно рассасывать леденцы. В случае дальней дороги на машине стоит каждый час останавливаться, чтобы прогуляться на воздухе», - отметила эксперт.